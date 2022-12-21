Sağlık çalışanı çift, aynı ambulansta birbirlerine güç, hastalara güven aşılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık çalışanı çift, aynı ambulansta birbirlerine güç, hastalara güven aşılıyor

AA

Sağlık çalışanı çift, aynı ambulansta birbirlerine güç, hastalara güven aşılıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da hastanede tanıştıktan bir süre sonra hayatlarını birleştiren acil tıp teknisyeni çift, evliliklerinde olduğu gibi iş ortamında da uyumlu birliktelik sergiliyor.

Hastanede tanışan acil tıp teknisyeni 31 yaşındaki Mehmet ve 30 yaşındaki Keziban Küçüktaş, 9 yıl önce evlendi.

İki çocukları dünyaya gelen Küçüktaş çifti, 9 yıldır Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki 2 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapıyor.

Hasta ve yaralıların imdadına aynı ambulansta yetişen çift, karı koca olmanın avantajını iş hayatına da yansıtıyor.

- Aldıkları teşekkür yorgunluklarını alıyor

Keziban Küçüktaş, AA muhabirine, severek evlendiği eşiyle mutlu bir birliktelikleri olduğunu söyledi.

İş hayatında da çok uyumlu çalıştıklarını aktaran Küçüktaş, şöyle konuştu:

"Vakalarda tehlike görürsek eşim hep ön planda oluyor. Eşimle aynı ambulansta çalışmak çok güzel bir duygu. Gerçekten güven verici. Birlikte hayat kurtardığımız ve insanların hayatına dokunduğumuz için çok mutlu oluyoruz. Ambulansı hem işimiz hem de evimiz gibi görüyoruz. Ambulansta çalışmak ekip işi. İnsanlardan aldığımız teşekkür, tüm yorgunluğumuzu alıyor. Bazen eşimle birlikte olmadığımız nöbetler de oluyor. Göreve gittiğimizde çocuklarımızla bazen mesai arkadaşlarımız ilgileniyor. Çocuklarımız da mesleğimizle iç içe büyüyor."

- "Gerçekten mükemmel anlar yaşıyoruz"

Mehmet Küçüktaş da eşiyle aynı ambulansta görev yapmanın güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Vakalara eşiyle sırt sırta vererek müdahale ettiklerine dikkati çeken Küçüktaş, "Eşinleysen her zaman güvendesin. İş yerinde de sizin bilmediğinizi o biliyor. Her zaman, bütün konularda birbirimizi destekliyor, yardımlaşıyoruz. Gerçekten mükemmel anlar yaşıyoruz. Bazen çocuklarımızla geliyoruz. Onlarla burada eğlenceli vakit geçiriyoruz." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akdağ'da yaban hayatı envanter çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Akdağ'da yaban hayatı envanter çalışması yapılıyor
Dinar'da "Galericiler Sitesi" yapılacak
YEREL HABERLER Dinar'da "Galericiler Sitesi" yapılacak
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Dinar'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Dinar'dan kısa kısa
Afyonkarahisar'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Afyonkarahisar'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Emekli bankacı yük ve avcı kayığı" yapıyor
YEREL HABERLER Emekli bankacı yük ve avcı kayığı" yapıyor
Afyonkarahisar'daki trafik kazasında yaralanan çocuk 8 gün sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'daki trafik kazasında yaralanan çocuk ...
Göl kenarındaki kamışlar geçim kaynakları oldu
YEREL HABERLER Göl kenarındaki kamışlar geçim kaynakları oldu
Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.