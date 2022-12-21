Sağlık çalışanı çift, aynı ambulansta birbirlerine güç, hastalara güven aşılıyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da hastanede tanıştıktan bir süre sonra hayatlarını birleştiren acil tıp teknisyeni çift, evliliklerinde olduğu gibi iş ortamında da uyumlu birliktelik sergiliyor.

Hastanede tanışan acil tıp teknisyeni 31 yaşındaki Mehmet ve 30 yaşındaki Keziban Küçüktaş, 9 yıl önce evlendi.

İki çocukları dünyaya gelen Küçüktaş çifti, 9 yıldır Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki 2 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapıyor.

Hasta ve yaralıların imdadına aynı ambulansta yetişen çift, karı koca olmanın avantajını iş hayatına da yansıtıyor.

- Aldıkları teşekkür yorgunluklarını alıyor

Keziban Küçüktaş, AA muhabirine, severek evlendiği eşiyle mutlu bir birliktelikleri olduğunu söyledi.

İş hayatında da çok uyumlu çalıştıklarını aktaran Küçüktaş, şöyle konuştu:

"Vakalarda tehlike görürsek eşim hep ön planda oluyor. Eşimle aynı ambulansta çalışmak çok güzel bir duygu. Gerçekten güven verici. Birlikte hayat kurtardığımız ve insanların hayatına dokunduğumuz için çok mutlu oluyoruz. Ambulansı hem işimiz hem de evimiz gibi görüyoruz. Ambulansta çalışmak ekip işi. İnsanlardan aldığımız teşekkür, tüm yorgunluğumuzu alıyor. Bazen eşimle birlikte olmadığımız nöbetler de oluyor. Göreve gittiğimizde çocuklarımızla bazen mesai arkadaşlarımız ilgileniyor. Çocuklarımız da mesleğimizle iç içe büyüyor."

- "Gerçekten mükemmel anlar yaşıyoruz"

Mehmet Küçüktaş da eşiyle aynı ambulansta görev yapmanın güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Vakalara eşiyle sırt sırta vererek müdahale ettiklerine dikkati çeken Küçüktaş, "Eşinleysen her zaman güvendesin. İş yerinde de sizin bilmediğinizi o biliyor. Her zaman, bütün konularda birbirimizi destekliyor, yardımlaşıyoruz. Gerçekten mükemmel anlar yaşıyoruz. Bazen çocuklarımızla geliyoruz. Onlarla burada eğlenceli vakit geçiriyoruz." ifadesini kullandı.





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