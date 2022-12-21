Dinar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Dinar Kaymakamı Kemal Duru, şehit İbrahim Sargın'ın ailesini ziyaret etti.

Duru, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Necip Kacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş ve öğrencilerle Kınık köyündeki şehit İbrahim Sargın'ın ailesine ziyarette bulundu.

Şehidin annesi Şerife Sargın ve abisi Adem Sargın ile sohbet eden Duru, ailenin istek ve sorunlarını dinledi. Ziyarette şehidin anısına Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

-Kaymakam Duru Kınık Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti



Dinar Kaymakamı Kemal Duru ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, Kınık Köyü İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.



Okul öğretmenlerinden bilgi alan Duru ve Taşbaş, öğrencilerle sohbet etti.



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