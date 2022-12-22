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ESOB Başkanı Cengiz Üstün'ün asgari ücret değerlendirmesi:

AA

ESOB Başkanı Cengiz Üstün'ün asgari ücret değerlendirmesi:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cengiz Üstün, açıklanan asgari ücretin makul bir fiyat olduğunu söyledi.

Başkan Üstün, birlik binasında gerçekleştirilen 2022 yılı oda faaliyetleri değerlendirme toplantısında oda başkanlığı ve birlik başkanlığına isteyerek seçildiklerini belirtti.

Başkan Üstün sahada olduklarını belirterek, "Sorunları biliyoruz, sorunları aşmak için 25 bin esnafı kalkındırmak için bizler oda başkanı olduk. Kimsenin şikayet etme lüksü yok. Asgari ücretin 8 bin 500 liranın makul bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Sadece işveren yükünün işverenden alınması da en azından üretim yapan, evine ekmeğini götüren esnafa da bir nebze destek olacağını düşünüyorum." dedi.

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