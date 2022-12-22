Eğitimci-Yazar Hayati İnanç, Afyonkarahisar'da söyleşiye katıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Eğitimci-Yazar Hayati İnanç, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşiye katıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşen söyleşide Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kültürel faaliyetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Eğitimci-Yazar İnanç ise insanın yediğine ve dediğine çok dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

İnanç, "Bu dünyada çektiğimiz sıkıntıların, evde, işte, görevde, orada burada, yarısı yediğimizden, yarısı dediğimizden kaynaklanıyor. Yani insana bela, ağızdan gelir, ağızdan çıkar. İnsan yediğine ve dediğine dikkat etmelidir." dedi.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Karakuş, Murat Öner, protokol üyeleri katıldı.

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