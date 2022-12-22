Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, esnafı ziyaret etti

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, esnafı ziyaret etti.

Vali Yiğitbaşı, kentteki Demirciler, Bedesten Çarşısı ve tarihi Taşhan Alemi Çarşı'da esnafı ziyaret ederek geleneksel el sanatlarını yaşatan ustalarla bir araya geldi.

Ziyaretlerinde alışveriş yapan misafirlerle de sohbet eden Vali Yiğitbaşı, esnafın görüş ve taleplerini dinledi.



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