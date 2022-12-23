Afyonkarahisar'da aracın motor kısmında uyuşturucu ele geçirildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da durdurulan otomobilin motor kısmını uyuşturucu gizlediği öne sürülen kişi, gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara kara yolunda uygulama yaptı.

Uygulamada durdurulan otomobilin motor kısmında, hassas burunlu köpeğin desteğiyle yapılan aramada 233 gram kokain ele geçirildi.



A.Z.B. gözaltına alındı.





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