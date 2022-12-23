Doktor kardeşler memleketlerinde hizmet vermekten mutluluk duyuyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Devlet Hastanesinde Acil Servis Pratisyen hekimi olarak görev yapan Dr. Ayşe Nur ve Dr. Safinaz Karabay kardeşler memleketlerinde hizmet etmekten mutluluk duyuyor.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesini birer yıl arayla bitiren Karabay kardeşler, Sandıklı Acil Servis Pratisyen hekimi olarak hizmet vermeye başladı.

Dr. Ayşe Nur ve Dr. Safinaz Karabay kardeşler, ilçede vatandaşlardan da takdir topluyor.

Karabay, kardeşler, aynı hastanenin acil servisinde birlikte mesai yapmaktan ve memleketlerine hizmet etmekten son derece mutlu olduklarını ifade ettiler.

Doktorlardan memnun olduklarını ifade eden Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdul Fettuh Nur da hastanedeki hekim sayısının 46'ya ulaştığını söyledi.





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