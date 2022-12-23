Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı

AFYONKARAHİSAR(AA) - İscehisar ilçesinde Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı 108. yılında anıldı.
Giresunlular Şehitliği'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
İscehisar Belediye Başkan vekili İbrahim Emre, tarihde önemli bir yere sahip Sarıkamış Harekatının, 22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'te sona erdiğini söyledi.
Emre, "Bütün şehitleri rahmetle anıyoruz. Burada yatmakta olan aziz şehitler ve bütün şehitlere minnettarız. Ruhları Şad olsun." dedi