Dinar'da asayiş uygulaması yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Dinar ilçe Emniyet Müdürlüğü'nce, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe genelinde asayiş, narkotik, terör ve trafik ekipleriyle huzur ve güven uygulamasında 8 uygulama noktası ile 7 lokanta, 2 dernek, 2 kırathane ve 3 kafede 582 kişi, 279 araç sorgulandı. 1 kişiye adli işlem yapıldı.
Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen bir aranan kişi yakalanırken, 16 araca farklı kabahatlerden dolayı 19 bin 364 lira cezai işlem, 2 iş yerine ise iş yeri açma ve çalıştırma faaliyetine aykırılık göstermesi sebebiyle 9 bin 400 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.