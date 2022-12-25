Dinar'da asayiş uygulaması yapıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Dinar ilçe Emniyet Müdürlüğü'nce, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe genelinde asayiş, narkotik, terör ve trafik ekipleriyle huzur ve güven uygulamasında 8 uygulama noktası ile 7 lokanta, 2 dernek, 2 kırathane ve 3 kafede 582 kişi, 279 araç sorgulandı. 1 kişiye adli işlem yapıldı.

Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen bir aranan kişi yakalanırken, 16 araca farklı kabahatlerden dolayı 19 bin 364 lira cezai işlem, 2 iş yerine ise iş yeri açma ve çalıştırma faaliyetine aykırılık göstermesi sebebiyle 9 bin 400 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.