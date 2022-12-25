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Dinar'da asayiş uygulaması yapıldı

AA

Dinar'da asayiş uygulaması yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Dinar ilçe Emniyet Müdürlüğü'nce, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe genelinde asayiş, narkotik, terör ve trafik ekipleriyle huzur ve güven uygulamasında 8 uygulama noktası ile 7 lokanta, 2 dernek, 2 kırathane ve 3 kafede 582 kişi, 279 araç sorgulandı. 1 kişiye adli işlem yapıldı.

Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen bir aranan kişi yakalanırken, 16 araca farklı kabahatlerden dolayı 19 bin 364 lira cezai işlem, 2 iş yerine ise iş yeri açma ve çalıştırma faaliyetine aykırılık göstermesi sebebiyle 9 bin 400 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

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