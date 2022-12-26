Dinar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

H.H.T. idaresindeki 10 AGE 622 plakalı otomobil, Dinar'dan Haydarlı Beldesi istikametine giderken yol kenarındaki ağaca çarpıp, takla attı.

Kazada yaralanan sürücü H.H.T. Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Dinar'da yapılan üst aramasında tabanca yakalandı



Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine, şüpheli hareketlerde bulunan E.Ç isimli şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

Aramada, bir tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ve toplamda 16 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli E.Ç'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



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