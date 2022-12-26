CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, görevinden istifa etti

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AFYONKARAHİSAR (AA) - CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Görgöz, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 30 yılı aşkın CHP'nin her kademesinde görev aldığını, 2020 yılından bu yana da il başkanlığı görevini yürüttüğünü söyledi.

CHP Afyonkarahisar il örgütünün tüm kademeleriyle yaptığı istişarelerin ardından miletvekili aday adayı olmaya karar verdiğini ve parti genel merkezi tarafından belirlenen tarih dolayısıyla istifa ettiğini dile getiren Görgöz, "33 yıldır partinin bir neferi olarak çalıştım. Başarı ve mücadele ile geçen yılların ardından bugün yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Partiye, ile ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu şehrin, bu ülkenin sokaklarında yeni bir hikaye yazmak istiyoruz." dedi.

Açıklamasının ardından Görgöz'e İl Gençlik Kolları tarafından çiçek takdim edildi.



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