Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, ziyaretlerde bulundu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, esnafı ziyaret etti.



Sosyal medyadan gelen davetler üzerine merkez Selçuklu Mahallesine giden Vali Yiğitbaşı, esnafla sohbet ederek kadın girişimcileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Yiğitbaşı, daha sonra Emirdağ ilçesinde faaliyet gösteren magnezyum tesisini ziyaret ederek, üretim alanında incelemelerde bulundu.

Magnezyum üretim süreciyle ilgili bilgi alan ve çalışanlarla sohbet eden Yiğitbaşı, eczacılıktan savunma sanayiine kadar endüstriyel olarak oldukça geniş kullanım alanı olan bu elementin şehirde işlenerek hem istihdama hem de ülke ekonomisine sunduğu katkının göz ardı edilemeyeceğini kaydetti.

İlçeye bağlı Bağlıca köyünde Yiğitbaşı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bölgeden ayrıldıktan sonra seyir halindeyken vatandaşların ilgisini çeken Yiğitbaşı, ilgiyi cevapsız bırakmayarak aracını durdurdu.

Daha sonra vatandaşın istek ve talebini dinleyen Yiğitbaşı, konunun çözümü için ilgili birimlere yönlendirdi.



Sorunu dinlenen vatandaş ise kendisine zaman ayıran Vali Yiğitbaşı'na teşekkür etti.



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