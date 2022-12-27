Afyonkarahisar'da 27 gün sonra hayatını kaybeden Mustafa Köseer toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 27 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Köseer, toprağa verildi.
Köseer'in cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bolvadin ilçesi Çarşı Camisine getirildi.
Burada kılınan namazın ardından Köseer'in cenazesi Bolvadin Kabristanlığına defnedildi.
Konak Mahallesi'nde 29 Kasım'da çalıştırdığı iş yerinde başından yaralı ve baygın halde bulunan Mustafa Köseer, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Mustafa Köseer'in yaklaşık 12 bin lirası ve 2 cep telefonunun gasbedildiği belirlenmişti. Olaya karıştığı ileri sürülen zanlılar A.Y, A.K. ve M.P. gözaltına alınmıştı. Zanlılardan A.Y. ile M.P. "nitelikli yağma" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmış, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.