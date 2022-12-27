Afyonkarahisar'da 27 gün sonra hayatını kaybeden Mustafa Köseer toprağa verildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 27 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Köseer, toprağa verildi.

Köseer'in cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bolvadin ilçesi Çarşı Camisine getirildi.



Burada kılınan namazın ardından Köseer'in cenazesi Bolvadin Kabristanlığına defnedildi.

Konak Mahallesi'nde 29 Kasım'da çalıştırdığı iş yerinde başından yaralı ve baygın halde bulunan Mustafa Köseer, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Mustafa Köseer'in yaklaşık 12 bin lirası ve 2 cep telefonunun gasbedildiği belirlenmişti. Olaya karıştığı ileri sürülen zanlılar A.Y, A.K. ve M.P. gözaltına alınmıştı. Zanlılardan A.Y. ile M.P. "nitelikli yağma" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmış, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.