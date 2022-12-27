İscehisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, İscehisar ilçe pazarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Köksal ve beraberindekiler CHP'nin projelerini anlatarak ilçedeki esnafların dükkanlarını ve pazar yerini ziyaret ettiklerini söyledi.



Köksal'a ilçe ziyaretinde ilçe Başkanı Bayram Atılgan da eşlik etti.

- İscehisar Belediye Başkan Yardımcısı Balaban'a ziyaretler

İscehisar Belediyesine başkan yardımcısı olan Hasan Hüseyin Balaban'a ziyaretler devam ediyor.

Ziyaretler için Balaban, " Beni yalnız bırakmayan yakınların ziyaretinden ve güzel temennilerinden dolayı teşekkür ederim, ayaklarına yüreklerine sağlık." dedi.

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