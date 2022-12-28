Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan atmaca doğaya salındı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunduktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (AKÜREM) tedavi edilen atmaca, doğaya bırakıldı.

İhsaniye ilçesinde bir ortaokulun camına çarparak yaralanan atmaca, öğrenciler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı.

Ekiplerce AKÜREM'e getirilen atmacanın, ilk incelemesinde travma geçirdiği belirlendi. Gerekli tedavi ve bakımının ardından sağlığına kavuşan atmaca, AKÜ Ahmet Necdet Sezer Kampüsünden doğaya salındı.

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, yaralı kuşun gerekli tedavi ve rehabilitasyonunun tamamlandığını söyledi.

Kandır, "Cama çarptığı için bir travma geçirmiş ama şanslı bir kuş, çok ağır bir travması yoktu. Gerekli tedaviyi sağladıktan sonra kendine geldi. Uçabilecek vaziyete gelince daha çok strese girmemesi için doğaya tekrar gönderdik. Yolu açık olsun, ömrü uzun olsun." dedi.





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