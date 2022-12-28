Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Afyonkarahisar'da konuştu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, dünyadaki depremlerin yüzde 20'sinin Japonya'da meydana geldiğini söyledi.

Türkiye'ye otel projesi için 1990 yılında gelen, Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği adına Marmaray ve Osmangazi Köprüsü projelerinde denetim görevlerinde bulunan yüksek mühendis ve yüksek mimar Moriwaki, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere katıldı.

Seminer sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Moriwaki, Türkiye'nin de Japonya gibi deprem ülkesi olduğunu anımsattı.

Moriwaki, depremi hazır beklemenin önemli olduğunu, Türkiye'nin deprem yönetmeliğinin çok iyi olduğunu belirterek, "Türkiye'de Japonya gibi bir deprem ülkesi. Depreme hazır olmak çok önemli. Tüm kurumların ve insanların hazır olması gerekir. Türkiye'de büyük bir deprem bekleniyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde. Doğu Anadolu Fayı ve Ege Fayı da kırılmaya başladı. Afyonkarahisar deprem açısından tehlikeli bir bölgede. Kırmızı alanda bulunuyor. 2-3 kez 6'nın üzerinde deprem yaşadı. Japonya da çok büyük depremler yaşadı. 9'a varan büyüklükte depremler oldu. Dünyadaki depremlerin yüzde 20'si Japonya'da gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de deprem tedbir ve denetimlerinin arttırılması gerektiğini dile getiren Moriwaki, "Türkiye'de 99'dan sonra çıkan deprem yönetmeliği Japonya'dan daha katı. Ancak bu yönetmeliğin ardından yapılan binaların denetlemesi yeterli değil." diye konuştu.



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