Afyonkarahisar'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamacanın ardından yakalandı.

Polis ekipleri, Gümüşkent mevki Çavdarlı Sülümenli yol ayrımında yapılan uygulamada, Y.O. idaresindeki otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan Y.O, kovalamaca sonucu 2. Küçük Sanayi civarında yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada, bir tabanca ve tabancaya ait 28 fişek, bıçak, araçtaki S.K'nin üzerinden de bir bıçak ele geçirildi.

Y.O. ve S.K. gözaltına alındı.

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