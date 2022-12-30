Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yiğitbaşı, haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerindeki karelere oy verdi.

Yiğitbaşı, çevre-yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un çektiği "Masalcı nine ve Muciddin amca", haberde, Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", sporda ise Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" başlıklı karelerini seçti.

Yiğitbaşı, seçkide fotoğrafları yer alanları tebrik etti.

Çevre-yaşam kategorisinde fotoğraf seçerken zorlandığına değinen Yiğitbaşı, "En çok masumiyet fotoğrafından etkilendim. Çünkü masumiyet insanın yüzüne yansıyan en temiz duygudur. Fotoğrafların hepsi çok güzel." dedi.



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