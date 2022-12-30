Afyonkarahisar'da yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu tutuklandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

Irak uyruklu A.S.L.R.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, dün, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen Irak uyruklu A.S.L.R.Z. gözaltına alınmış, zanlının terör örgütü içinde canlı bomba eğitimi aldığı belirtilmişti.









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