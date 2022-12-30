Dinar'da üniversite öğrencilerine KADES eğitimi verildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme programlarına devam ediyor.

Dinar Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım programında, üniversite öğrencilerine KADES uygulaması anlatıldı.

Ekipler, KADES'in kullanılması, ihbar aşaması, müdahale süreci, tek tuşla ulaşım kolaylığı, uygulamanın hangi durumlarda kullanılacağı konusunda bilgilendirme yaptı.

Program, KADES uygulamasıyla ilgili videoların izlenmesinin ve soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.

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