Anaokulu öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden kıyafet yapıp, defile düzenledi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Hocaahmet Yesevi Anaokulu öğretmenleri, öğrencileri, ailelerinin de desteğiyle geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları kıyafetleri, okulda düzenledikleri defilede sergiledi.

Minik öğrenciler, çöp torbası, çengelli iğne, poşet, gazete kağıdı, eski çuval, teneke içecek kapakçıkları, pet şişeler, CD'ler, pipet ve elektrik kablolarından kıyafet yaptı.

Yapılan kıyafetler anaokulunun toplantı salonunda düzenlenen defile ile görücüye çıkarıldı.

Öğrencilerin tanıttığı kıyafetler büyük beğeni toplarken, okul müdürü Abdullah Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, geri dönüşüme dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Projeyi hazırlayan Okulöncesi Öğretmeni Filiz Aymergen de "Geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan giysiler, öğrenciler tarafından seçildi ve tasarlandı. Böylesine güzel ve anlam dolu projeden farklı bir fikirler ortaya çıktı. Örneğin hastane eldivenlerini kullanarak giysi yapmayı tercih ettim. Öğrencilerde kendi seçtikleri kıyafetleri seçti. Amacımız geri dönüşüm konusunda öğrencilere ve ailelerine farkındalık oluşturmaktı. Bunu başardığımızı düşünüyorum." dedi.









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