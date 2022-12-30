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Afyonkarahisar'da sahte alkol ve kaçak tütün satan 2 kişi yakalandı

AA

Afyonkarahisar'da sahte alkol ve kaçak tütün satan 2 kişi yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'a bağlı Halımoru köyünde sahte alkol ve kaçak tütün satan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halımoru köyünde A.G. ve T.E'nin sahte alkol üretimi ve kaçak tütün satışı yaptıklarını tespit etti.

Bu kişilere ait üç farklı adreste, sahte olan 12 litre viski, 13 litre rakı, 2 litre şarap, 2 bin 100 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 16 bin boş makaron, 8 bin 850 gram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili her iki zanlı gözaltına alındı.

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