SP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar, Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Saadet Partisi Tanıtım ve Medya’dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar, SP Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti.

Sunar, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığında düzenlediği basın açıklamasında SP'nin Millet İttifakı olarak yapılacak seçimlere hazırlandığını belirtti.

Saadet Partisi, Millet İttifakı olarak 360 milletvekili çıkarmanın hesaplarını yaptığını kaydeden Sunar, "Biz Milli Görüş partisi olan SP'nin mecliste çok güçlü bir şekilde temsil edilmesi için ne gerekiyorsa onu planlıyoruz." dedi.



Basın toplantısına İl Başkanı Beytullah Karataş, Merkez İlçe Başkanı Hamza Gümüşkanat ve partililer katıldı.





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