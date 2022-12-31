Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu uygulama noktasında iki otomobili durdurdu.
Hassas burunlu narkotik detektör köpeğinin desteğiyle aranan araçlarda, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Otomobillerdeki M.A, A.U. ve Ö.F.G. uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.