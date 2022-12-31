Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu uygulama noktasında iki otomobili durdurdu.

Hassas burunlu narkotik detektör köpeğinin desteğiyle aranan araçlarda, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Otomobillerdeki M.A, A.U. ve Ö.F.G. uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalandı.



Gözaltına alınan zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.