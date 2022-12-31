Afyon Kocatepe Üniversitesine bu yıl 505 yaralı yaban hayvan getirildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bu yıl getirilen 505 yaban hayvanının yüzde 36'sının hayatta kaldığı bildirildi.

Merkezin Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, merkezde gazetecilere, 2017'den beri Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında yaban hayvanlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Bu yıl merkeze 505 yaban hayvanının getirildiğini belirten Kandır, "Getirilen hayvanlardan yüzde 36'sı hayatta kaldı. Bunların da yüzde 26'sı doğaya sağlıklı şekilde salındı, yüzde 10'nun da merkezde tedavisi devam ediyor. Bunlar da önümüzdeki sene doğaya dönecekler."dedi.



Merkeze nadir görülen bazı hayvanların da getirildiğini aktaran Kandır, "Aynı zamanda bu yıl ateşli silah yaralanmalarında büyük bir düşüş vardı. Sadece 10 hayvanda bunu gördük. Bu konuda bir farkındalık oluştuğunu düşünüyorum. Duyarlı tüm vatandaşlara bu konuda teşekkür ediyorum. Bu sene elektrik çarpması sonucu yaralanan hayvan sayısı biraz yoğun olarak karşımıza çıktı." diye konuştu.

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