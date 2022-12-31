Kore gazisi Hasan Ceylan'ın cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Eskişehir'de 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Hasan Ceylan, memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Yaşlılığa bağlı nedenlerle evinde hayatını kaybeden Ceylan'ın naaşı, Bolvadin ilçesi Büyükarabağ köyüne getirildi.
Ceylan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Ceylan'ın yakınları, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Sökmen, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ve vatandaşlar katıldı.