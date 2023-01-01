Afyon'da yeni yıl kutlamaları

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Zengin mineralli termal sularıyla ünlü Afyonkarahisar'daki termal otellerde yeni yıl etkinlikleri yapıldı.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı ve 5 yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Ali Gümüşhan, AA muhabirine, Afyonkarahisar'daki tüm 5 yıldızlı otellerin dolu olduğunu söyledi.

Sanatçılı programların olduğunu belirten Gümüşhan, "2023 yılının tüm dünyaya, ülkemize, vatanımıza hayırlı olmasını diliyorum. 2023 yılında da herkesi Afyonkarahisar'a bekliyoruz." dedi.

Bir termal otelde de ünlü sanatçı Ferhat Göçer sahne aldı.

Göçer'in şarkılarına hayranları da eşlik etti.



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