Afyonkarahisar'da iki tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Mehmet Altınparmak yönetimindeki 54 AEP 813 plakalı sebze yüklü tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda, Ahmet Açar idaresindeki 06 JSC 65 plakalı mermer yüklü tırla çarpıştı.

Kazada, araçta sıkışan sürücüler ile mermer yüklü tırda bulunan Ali ve Emine Açar yaralandı.



İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, tırların ve yola savrulan mermer blokların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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