Afyonkarahisar'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Salihler köyünden Emirdağ ilçe merkezine giden Y.A. idaresindeki 09 ACF 24 plakalı otomobil, Hamzahacılı köyünde kaldırım taşına çarparak takla attı.

Kazada, sürücü Y.A. olay yerinde hayatını kaybetti.

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