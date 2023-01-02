Manisa'da birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen kadının cenazesi, Afyonkarahisar'da defnedildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından darbedilerek öldürülen kadının cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Mutlu M'nin cenazesi, otopsi işleminin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak Afyonkarahisar'a getirildi.

Kent merkezindeki Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Mutlu M'nin cenazesi, Kocatepe Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Aralık 2022'de, bir kadının İstasyon Mahallesi'ndeki metruk binanın girişine gömüldüğü ihbarı üzerine adreste yaptıkları aramada 60 yaşındaki Mutlu M'nin cesedine ulaşmıştı. Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Kadının birlikte yaşadığı Necati A. gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanmıştı.

Necati A'nın, 1984 yılında ilk eşi Emine A'yı bıçaklayarak, cezaevinden tahliye edildikten sonra da 2003 yılında ikinci eşi Fatma A'yı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Sanığın, 2 yıl önce Kovid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, yaklaşık 1 aydır da Mutlu M. ile dini nikahlı yaşadığı öğrenilmişti.

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