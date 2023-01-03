AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.
"Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Karakaş, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Karakaş, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın mücadelesi", spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğraflarına oy verdi.
Oylamada verdiği fotoğrafları yorumlayan Karakaş, Anadolu Ajansı'nın bu etkinliğini önemsediklerini belirterek, emeği geçen foto muhabirlerine teşekkür etti.