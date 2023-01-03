Eber Gölü'ndeki kamışlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasında bulunan Eber Gölü çevresindeki kamışlık alanda yangın çıktı.

Görenlerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle yangının yayıldığı bölgeye, gölün zemininin bozuk ve bataklık olması nedeniyle fazla yaklaşamadı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Jandarma ile Doğa Koruma Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı​​​​​​.

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