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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen kadının ailesi en ağır cezayı istiyor

AA

Manisa'da birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen kadının ailesi en ağır cezayı istiyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından darbedilerek öldürülen kadının ailesi, failin en ağır cezayı almasını istiyor.

Öldürülen Mutlu Menekşe'nin 20 yaşındaki kızı Gaye Yıldız, annesinin cenazesinin defnedildiği Afyonkarahisar'da AA muhabirine, annesiyle son zamanlarda görüşmediği için çektiği sıkıntıları bilmediğini söyledi.

Manisa'ya gittikten sonra annesinin telefonunun elinden alındığı için kendisini arayamadığını düşündüğünü aktaran Yıldız, ölüm haberiyle büyük bir acı yaşadıklarını dile getirdi.

Afyonkarahisar'da defnettikleri annesinin vücudunda kesikler olduğunu gördüğünü anlatan Yıldız, "Ben yetiştirme yurdunda büyüdüm, şimdi de annesiz kaldım. Bu adamın müebbet almasını istiyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım. Diğer öldürdüğü kadınlar gibi olmayacak. Ben anneme doyamadım. Hiçbir insan bu şekilde ölmeyi hak etmiyor. Annemin ayaklarının altında bile kesikler de vardı. Halen gözümün önünden gitmiyor o hali." ifadesini kullandı.

- Aynı acıyı başkaları da yaşamasın istiyorlar

Mutlu Menekşe'nin kardeşi Murat Menekşe de kardeşinin vücudundaki kesikleri görünce canı acıdığını anlattı.

Bunun bir insanın nasıl yaptığını anlayamadığını belirten Menekşe, "Bu üçüncü cinayetiymiş. Böyle insanlar ağır cezalar alsın istiyorum. Bir daha çıkıp da başkalarını yakmasın. Kardeşimle en son dört ay önce görüştüm. Yanıma çağırdığımda gelmeyeceğini söyledi. Neşe dolu bir insandı, ablamı kandırmış." diye konuştu.

Kadının kız kardeşi Asiye Menekşe de ablasının çektiği sıkıntıları bilmediği için el uzatamadığını söyledi.

Daha önce kaldığı sığınmaevinden aldığı ablasına kendisinin ve çocuklarının baktığını, ilgilendiğini vurgulayan Menekşe, "Kadınlarımız neden ölüyor? Başımıza gelene kadar böyle şeylere inanmıyordum. Böyleleri dışarıya çıkmasın istiyorum." dedi.

- Olay

Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Aralık 2022'de, bir kadının İstasyon Mahallesi'ndeki metruk binanın girişine gömüldüğü ihbarı üzerine adreste yaptıkları aramada 60 yaşındaki Mutlu Menekşe'nin cesedine ulaşmış, başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Tutuklanan, kadının birlikte yaşadığı Necati A.'nın 1984 yılında ilk eşi Emine A'yı bıçaklayarak, cezaevinden tahliye edildikten sonra da 2003 yılında ikinci eşi Fatma A'yı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Necati A'nın, 2 yıl önce Kovid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, yaklaşık 1 aydır da Mutlu Menekşe ile dini nikahlı yaşadığı öğrenilmişti.

Mutlu Menekşe'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Afyonkarahisar'da defnedilmişti.


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