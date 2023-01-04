Sandıklı'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve belediye başkanlığınca desteklenen "Pusulası başarıyı gösterenler" projesi kapsamında, deneme sınavlarında başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

Proje kapsamında ara sınıf öğrencilerinin de motivasyonunun artırılması ve öğrencilerin özgüven duygusunun artmasının desteklenmesi hedeflendiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Akademik Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi 2 (ABİGEP 2) toplantısı gerçekleştirildi.

Sandıklı Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt başkanlığında makam odasında gerçekleştirilen toplantıda, ABİGEP 2 projesi kapsamında yapılan deneme sınavlarının analizi yapıldı.

Proje kapsamında, ilçede eğitim ve öğretimde eğitimin tüm paydaşlarına ve her kademesine ulaşabilmek, akademik başarıyı artırmak hedefleniyor.

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