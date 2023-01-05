Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hayırsever iş insanı Halil Alimoğlu, İscehisar Meslek Yüksekokulu'na cihaz desteğinde bulundu.
Okul Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Takı Tasarım Bölümünde kullanılmak üzere bağışlanan eritme ile döküm soğutma cihazları için iş insanı Alimoğlu'na teşekkür ederek plaket takdim etti.
Alimoğlu, her zaman eğitim öğretime destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.
- Afyonkarahisar'da iş yeri yangını
Afyonkarahisar'da sanayi sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
İkinci Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ile sanayi sitesi görevlileri yangına müdahalede bulundu.
Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.