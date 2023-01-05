AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Okumuş, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber dalında Sayed Khodaiberdi Sadat'ın "Annesinin iki gözü", sporda Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" başlıklı fotoğrafına oy veren Okumuş, çevre-yaşamda ise Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" adlı fotoğrafını seçti.

Prof. Dr. Okumuş, Anadolu Ajansı'nın uzun yıllardır ülkemizde ve dünyada yaşanan en doğru haberleri verdiğini söyledi.

Haberlerdeki görsellerin önemine dikkat çeken Okumuş,"Anadolu Ajansı'nda çalışan muhabirlerin yıl içerisinde çektiği fotoğraflardan oluşan yarışmada haberciliğin güzel bir tarafını oluşturuyor. Fotoğrafların sanatsal yanını bizlere gösteriyor. AA'nın yıllardır devam ettirdiği bu yarışma dolayısıyla teşekkür ediyorum. Oylamaya da katıldığım için mutluyum." diye konuştu.



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