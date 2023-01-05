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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AA

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da mesirelik alana devrilen otomobilde hasar oluştu.

Sürücüsü henüz bilinmeyen 03 ADU 096 plakalı otomobil, Hıdırlık Mesire Alan'ında devrildi.

Kazada, araçta hasar meydana geldi.

- Sinanpaşa'da doğalgaz için alt yapı çalışmaları sürüyor

Sinanpaşa Belediye Başkanı Erdal Karaman, yaptığı açıklamada, mahallelerde doğalgaz çalışmalarının tamamlandığında ilçenin daha güzel ve modern bir hale kavuşacağını belirtti.

Karaman ayrıca, belediye ekiplerinin altyapı çalışmaları tamamlanan noktalarda bakım ve onarım çalışması yaptığını söyledi.

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