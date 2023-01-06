Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, Büyükkarabağ köyünde ziyarette bulundu.
Bolat, köyde ziyaret ettiği vatandaşların dilek ve isteklerini dinledi, yakın zamanda vefat eden Kore gazisi Hasan Ceylan'ın akrabalarını ziyaret etti.
- Dinar'da asayiş
Dinar'da ruhsatsız tüfek ele geçirilen bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde bir kişinin üzerinden ruhsatsız tüfek ile 12 fişek ele geçirdi.
Polis ekipleri şüpheli hakkında adli işlem yaptı.