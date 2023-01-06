Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, AKÜ'deki tesis açılışına katıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde yapımı tamamlanan yeni tesislerin açılışını gerçekleştirdi.

Yiğitbaşı, açılışta yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ın hayvancılık açısından Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Tarımsal ve hayvansal üretim açısından Afyonkarahisar'ın gün geçtikçe artan bir ivmesinin olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bu tesislerde de et ve süt verimliliğinin arttırılması için yapılan çalışmalar çok kıymetli. Yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek hayvan hastanemiz de bu çalışmalara katkı sunacak. Üniversitelerin şehir ve ekonomik sistemle ilişkisini güçlendirecek bu tesislerin hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesislerin açılmasında katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da tesislerin 8 milyon liranın üzerinde yatırımla yapıldığını ifade etti.

Törende, AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, MHP milletvekili Mehmet Taytak ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından tesislerin açılışı yapılarak gezildi.

Programa, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Genel Meclisi Başkanı (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban ve davetliler katıldı.





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