Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ile Bolvadin ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Dinar ve Bolvadin ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "dolandırıcılık" suçlarından 12 yıl 16 ay hapis cezasıyla aranan B.K'yi Dinar'da, 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.L'yi ise Bolvadin'de yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.