Afyonkarahisar'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

H.Ö. (29) idaresindeki 50 AAJ 839 plakalı tır, Emirdağ-Bolvadin kara yolu Tez-Çatallı kavşağında Ahmet Köse'nin (39) kullandığı 34 PZC 96 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Köse ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü H.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.​​​​​​

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