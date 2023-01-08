Afyonkarahisar'da asayiş uygulaması

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında 2 kesici alet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bedesten Kavşağı'nda uygulama gerçekleştirdi.

Yapılan uygulamada, 65 kişi ile 18 araç sorgulandı. 2 kişinin üst aramasında 2 kesici alet ele geçirildi.





- Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri tarafından uygulama yapıldı

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri Gümüşkent mevkisi Çavdarlı Sülümenli yol ayrımı üzerinde uygulama yaptı.

Uygulamada, 06 BPF 720 plaka araç içerisinde Hilmi U'ya ait bir ruhsatsız tabanca ve 6 tabanca fişeği ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde yapılan uygulamada, şüpheliler A.K. ile O.K. ve B.Ş'nin üzerinden 1,35 gram esrar ele geçirildi.

A.K, O.K ve B.Ş gözaltına alındı.

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