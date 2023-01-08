Bolvadin'den kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolvadin'den kısa kısa

AA

Bolvadin'den kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Bolvadin'de etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle ilçedeki trafikte aksamalar yaşandı.

Trafik ekipleri, görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü kent merkezinde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

- Bolvadin'de buğday yüklü tır devrildi

Bolvadin'de buğday yüklü tırın devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

T.K. idaresindeki buğday yüklü 42 DP 650 plakalı tır, Kemerkaya köyü yakınlarında yola devrildi.

Yaralanın olmadığı kazada, bir süre trafikte aksama yaşandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar'da asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da asayiş uygulaması
Afyonkarahisar'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ...
Sahipsiz hayvanlar acıktıklarında terzi Yusuf'un kapısına geliyor
YEREL HABERLER Sahipsiz hayvanlar acıktıklarında terzi Yusuf'un ...
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 ...
Sinanpaşa'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Sinanpaşa'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, AKÜ'deki tesis açılışına katıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, AKÜ'deki tesis ...
Afyonkarahisar'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Afyonkarahisar'da otomobil ile tarım aracının çarpıştığı kazada yaralanan kişi öldü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da otomobil ile tarım aracının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.