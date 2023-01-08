Bolvadin'den kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Bolvadin'de etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle ilçedeki trafikte aksamalar yaşandı.

Trafik ekipleri, görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü kent merkezinde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



- Bolvadin'de buğday yüklü tır devrildi

Bolvadin'de buğday yüklü tırın devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

T.K. idaresindeki buğday yüklü 42 DP 650 plakalı tır, Kemerkaya köyü yakınlarında yola devrildi.

Yaralanın olmadığı kazada, bir süre trafikte aksama yaşandı.



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