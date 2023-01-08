YÖK Genel Sekreteri Akçeşme'nin babasının cenazesi toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme'nin vefat eden babasının naaşı defnedildi.
Ankara'da vefat eden ve Bolvadin ilçesine getirilen Faruk Akçeşme'nin cenazesi, Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından İlçe Asri Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Akçeşme'nin ailesi, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ve vatandaşlar katıldı.