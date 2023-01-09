Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, jeotermal serayı ziyaret etti

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, jeotermal su ile ısıtılan domates serasında incelemelerde bulundu.

Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Seralar bölgesinde bulunan jeotermal serayı ziyaret eden Kaymakam Sülün, çalışanlara kolay gelsin dileklerini iletti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Salman'nın da eşlik ettiği ziyarette seranın sorumlu danışmanlarından yürütülen faaliyetlerle seracılıkla ilgili üretimde ve pazarlamada karşılaşılan sorunlar, verimlilik ve kalite konusunda bilgiler alarak, domates yetiştiriciliğinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Sülün, sera yönetici ve sera çalışanlarına bol ve bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

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