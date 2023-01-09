Belediye Başkanı Zeybek'in, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Zeybek, mesajında, basın çalışanlarına zorlu görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Gazeteciliğin büyük fedakarlıklar isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu vurgulayan Zeybek, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu aydınlatmak için gece gündüz demeden haber peşinde koşan gazeteciler, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde bir taraftan toplumumuzu gelişen olaylar karşısında aydınlatırken, diğer taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Halka doğru ve güvenilir bilgi aktarmayı amaç edinen gazetecilik, özveri gerektiren saygın mesleklerdendir. Bu doğrultuda, meslek ilkeleri ve halkımızın hassasiyetlerini dikkate alarak, tarafsız ve doğru haberciliği yayın anlayışı olarak benimseyen, kar, kış, sıcak, soğuk, demeden gecesini gündüzüne katarak çalışan, demokrasimize katkıda bulunan bütün gazeteci arkadaşlarımıza ortaya koydukları büyük emek dolayısıyla teşekkür ediyorum."





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