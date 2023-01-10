Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Zeybek, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu"na oy veren Zeybek, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğraflarını oyladı.

AA yılın fotoğrafları yarışmasında kullandığı kareleri yorumlayan Zeybek, "Her sene, Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları oylamasına katılıyoruz. Oylamada birbirinden güzel fotoğraflar yer alıyor. Bu etkinlik için AA yöneticileri ve muhabirlerini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.





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