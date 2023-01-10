Afyonkarahisar'da asayiş

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tarihi eser ele geçirilen araç sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çakırköy yakınlarında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada, tarihi eser olarak değerlendirilen malzemeler ele geçirdi, sürücü K.G, gözaltına alındı.
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Afyonkarahisar'da motosikletli polis ekipleri, tabanca ele geçirdiği şüpheli hakkında adli işlem yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis ekipleri, Akçin Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada tabanca ile 11 mermi ele geçirdi, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.