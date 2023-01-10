10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlanıyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Afyon Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından basın çalışanlarına yönelik seminer düzenlendi.

M. Rıza Çerçek Kültür Merkezi'ndeki seminerde, Basın İlan Kurumu (BİK) Konya Bölge Müdürü Ali Aktaş ile Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin bilgilendirme yaptı.

Aktaş seminerdeki konuşmada, yeni sosyal medya yasası hakkında bilgi verirken, Baro Başkanı Şahin de yeni sosyal medya yasasını hukuki açıdan değerlendirdi.

Seminere, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, AGC Başkanı Sezer Küçükkurt ve medya mensupları katıldı.

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