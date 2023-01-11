Sandıklı'da kitap bağışı kampanyası başlatıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan "Kitap iyileştirir" kampanyasının açılışı yapıldı.



Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, Adalet Sarayı'ndaki kitap bağışı kampanyasında yaptığı konuşmada, ceza infaz kurumunda bulunan vatandaşların daha verimli ve iyi bir zaman geçirmesi için bağışların anlamlı olduğunu dile getirdi.



Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed İkbal Doğan da kitap bağışında bulunan protokol üyelerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kitap bağışı kampanyası katılımcılarına sertifika verildi.

Programa, Sülün ile Doğan'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Alptuğ Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Öğüt, daire müdürleri, hakim ve savcılar katıldı.

Kampanyanın 15 Şubat'a kadar devam edeceği bildirildi.









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